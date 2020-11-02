AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلامي لبناني عن تصريحات ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول: يخدم متطرفي فرنسا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:20 ص
ماكرون
ماكرون
Advertisements
محمود نوفل
أكد الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب، أن ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق بشأن الرسوم السيئة للرسول الكريم  لا تمت لحرية التعبير بصلة بل يعد خدمة مباشرة للمتطرفين في فرنسا وفي انحاء العالم. 

وتساءل ابوزينب مستنكرا في تصريحات خاصة ل" صدي البلد" قائلا :  فبأي مسوغ قانوني ودستوري  يقوم رئيس الجمهورية الفرنسي في دعم هذه الاساءات والسياسات التمييزية التي تربط الاسلام بالارهاب لما تمثله من "تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعة الاسلام السمحاء الرافضة للإرهاب فضلا عما تمثله من إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم".

وبين الإعلامي اللبناني ان الرئيس الفرنسي استخدم خطاب شعبوي حمل الكثير من التعصب والكراهية بأسم حرية التعبير ، لمغازلة ناخبين اليمين الفرنسي المتطرف ، واستغلال الحادثة الفردية التي لا تمثل الدين الاسلامي المعتدل بصله ، و ذلك لارضاء المتطرفين و زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف ماري لوبان والتي كانت مصدر  تهديد ملموس في انتخابات الرئاسة عام 2017، بعد نجاح وصعودها اللافت في الجولة الأولى قبل أن تخسر أخيرًا أمام ماكرون في الجولة الثانية . 

وشدد الإعلامي اللبناني على ضرورة قيام الرئيس الفرنسي ماكرون الاستماع جيدا الى موقف هيئة كبار العلماء السعودية وقراءة البيان والموقف الذي صدر عن الهيئة الذي يمثل الاعتدال الاسلامي ، والذي يحمل معنى التسامح في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الإسلامية: الرسومات المسيئة للرسول الكريم تدعم خطاب الكراهية

مش حرية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد إساءة مجلة فرنسية لـ الرسول الكريم.. فيديو

التعاون الإسلامي : ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب يغذي مشاعر الكراهية

الإسلام في فرنسا بين اليمين المتطرف والإرهاب

بعد تصريحات ماكرون.. بيان رسمي من الكويت بشأن الرسوم المسيئة للرسول

بسبب إساءة ماكرون للإسلام.. احتجاجات أمام منزل السفير الفرنسي لدى إسرائيل

ترشيحاتنا

تحمل كل شئ.. خالد بيومي يشيد بأداء النني امام مانشستر يونايتد

أرخص من الجديد.. تعرف على سعر هاتف آيفون iPhone 11

لـ السهرة.. طريقة عمل مشروب القهوة بالفانيليا

مهرجان قشطة بالزبادي لـ محمود الليثي تريند 4 على اليوتيوب

إعلامي لبناني عن تصريحات ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول: يخدم متطرفي فرنسا

مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله: انتو مين أصلا الناس ما تعرفش أساميكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ عام 1941.. اكتشاف رسالة مخبأة في سقف كنيسة بلجيكية ومضمونها مفاجأة

جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور

كورونا منعها من استشارة طبيب.. صدمة لمريضة بعد معاناتها من آلام المعدة