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محافظات

سكرتير عام مطروح يتابع انتظام العمل بالحملة الميكانيكية.. شاهد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:42 م
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح
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أيمن محمود
تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الإثنين، مبنى  مركز ومدينة مرسى مطروح لمتابعة حركة سير العمل والتأكيد على ضرورة الانضباط والالتزام، مع الوقوف على طبيعة المعوقات والمشكلات الادارية و الفنية  والعمل الفورى على تذليلها وحلها من أجل الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.


 كما تفقد سكرتير عام محافظة  مطروح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومتابعة تيسير إجراءات منظومة تلقى طلبات المواطنين خاصة الراغبين فى التقدم على التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا للضوابط المعمول بها فى ذلك القانون.

 كما تفقد السكرتير العام الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة  مرسى مطروح للوقوف على مدى جاهزية واستعداد كل السيارات والمعدات للتحرك مع اى طارئ خاصة مع  بداية موسم الشتاء ومواجهة  السيول وتجمعات مياه الأمطار.

 كما تفقد السكرتير العام لمحافظة  مطروح الحملة الميكانيكية لديوان عام المحافظة ومتابعة حركة سير السيارات ومدى انضباط السائقين، مع مراجعة تحركات جميع السيارات خارج الحملة والالتزام بخط السير وتوقيتات العودة، مقررًا اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد المخالفين.

وأشار إلى  ضرورة الالتزام من جميع  العاملين  بالتوجيهات الصادرة لضمان توفير الخدمات للمواطنين مضيفا ألى ضرورة التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الصالح العام. 
سكرتير عام مطروح يتابع انتظام العمل بالحملة الميكانيكية.. شاهد
سكرتير عام مطروح يتابع انتظام العمل بالحملة الميكانيكية.. شاهد
سكرتير عام مطروح يتابع انتظام العمل بالحملة الميكانيكية.. شاهد
سكرتير عام مطروح يتابع انتظام العمل بالحملة الميكانيكية.. شاهد

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