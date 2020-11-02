شاهد.. لحظة انفجار هائل بأحد مستودعات تخزين الغاز في موسكو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو للحظة انفجار هائل في أحد مستودعات تخزين الغاز في العاصمة الروسية موسكو.

وكان في وقت سابق انفجر خط للغاز في مبنى سكني في مقاطعة موسكو؛ و لقي شخص واحد مصرعه، وأصيب 4 آخرون بجروح جراء الانفجار الذي هز مبنى سكنيا في مدينة أوريخوفو - زويفو بمقاطعة موسكو.





وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن الانفجار وقع في شقة بالطابق الثالث للمبنى المكون من خمسة طوابق، ما أسفر عن انهيار المبنى جزئيا.





وأكدت الوزارة، بدء أعمال البحث والإنقاذ، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق المعلومات حول عدد ضحايا الحادث.



