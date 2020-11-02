نشرة المرأة والصحة.. عقد قران درة.. سر رفض أصالة الزواج بعد طارق العريان.. وتتويج ملكة جمال مصر 2020

نشر موقع " صدى البلد " خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، نعرض أبرزهم في السطور التالية.







بسيطة وناعمة .. تفاصيل إطلالة درة في عقد قرانها على هاني سعد

احتفلت الفنانة درة اليوم بحفل عقد قرانها اليوم على رجل الأعمال هاني سعد في حفل بسيط يقتصر على الأهل والأصدقاء فقط في حين أن الفرح مساء اليوم.

وتألقت درة بإطلالة ناعمة رقيقة واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وناعمة أعلى الكتف مما لفت الأنظار إليها دون تكلف، فيما برزت ملامحها الجذابة باللمسات الجمالية الهادئة.





بعد رفض أصالة الزواج من جديد .. طبيب يكشف سر هروب المطلقات من الارتباط

سادت حالة من الجدل بين الجمهور بعد إعلان الفنانة أصالة أنها لن تقبل على فكرة الزواج مرة أخرى بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

وأرجع الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، هذا القرار لأن علاقة الفنانة أصالة بطليقها المخرج طارق العريان استمرت لسنوات طويلة، وكانت تتسم بالحب والثقة والرومانسية، ولكن نشوب الخلافات بينهما أدى إلى الطلاق، مما تسبب في صدمة بسبب فقدان شريك حياتها وعدم استكمال طريقهما الذي بدأ منذ سنوات طويلة.





بعد تتويجها باللقب.. شاهد صور نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

فازت نسمة عطا الله بلقب ملكة جمال مصر 2020، وتم اختيارها من 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختامي بأحد فنادق القاهرة.

وأعلنت نسمة عطا الله فى تصريحات صحفية عن فرحتها بالفوز باللقب من أجل خدمة مصر، مؤكدة أن جميع المتسابقات كنَّ على درجة عالية من الثقافة والوعى وجميعهن يستحققن اللقب لما قمن به من جهد.، وكانت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر 2020 .