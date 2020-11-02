اعتذار في ظروف غامضة.. لماذا تواجد كهربا في اتحاد الكرة؟

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا عن اعتذار نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي محمود عبدالمنعم كهربا لعضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة محمد فضل عما بدر منه خلال احتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي عقب مباراة طلائع الجيش.









وحذف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري البيان بعد نشره بدقائق معدودة، ليزيد الغموض حول أزمة النادي الأهلي ونجمه كهربا مع محمد فضل.









وكشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد ان محمود عبد المنعم كهربا تواجد بالفعل في اتحاد الكرة ليلًا ولكن من اجل تقديم شكوى ضد محمد فضل وليس الاعتذار لعضو اللجنة الخماسية.









يذكر أن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر أعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر المنتخب المقبل وهم محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا .









كما أعلن البدري قائمة مبدئية خاصة ببعض اللاعبين فى أندية الدوري الممتاز بخلاف الأهلى والزمالك وضمت القائمة كلا من المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).









كما ضم البدرى 6 لاعبين من الأهلى وهم : محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي.



