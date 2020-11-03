AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إفطار صحي لإنقاص الوزن

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
فطار صحي يقمع الشهية
فطار صحي يقمع الشهية باقي اليوم
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنت تبحثين عن إفطار يساعد على التخسيس وقمع الشهية باقي اليوم، إليك فطار الشوفان بالموز، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين. 

مكونات دقيق الشوفان الموز

رقائق الشوفان : بالنسبة لدقيق الشوفان المطبوخ على الموقد ، فإن الشوفان الملفوف ، والشوفان القديم أو رقائق الشوفان الكبيرة تجعل القوام أكثر رقة ودسمًا.

موز ناضج جدا : الموز الناضج الناضج مثالي لهذه الوصفة ويضيف كل الحلاوة الطبيعية التي ستحتاجها.

بذور الشيا أو الكتان المطحون : يمكنك استخدام إما 1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا أو 1 ملعقة كبيرة من الكتان المطحون للمساعدة في تكثيف الشوفان وإضافة بعض التغذية الإضافية.

الماء والحليب: بالنسبة لسائل الطهي لهذه الوصفة ، استخدمت نصف ماء ونصف حليب لوز ولكن يمكنك استخدام الماء فقط إذا نفد الحليب أي مزيج من العملين ، على سبيل المثال 3/4 كوب ماء و 1/4 كوب حليب.‏

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الشوفان لـ التنحيف والفطور

وصفة لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب

كيفية عمل وجبة الشوفان بـ أسهل طريقة

لاصحاب الريجيم.. كريب نباتي لفطار خفيف

طريقة عمل بان كيك بالموز.. 4 وصفات مختلفة

تحضير الشوفان للتخسيس وللحامل

ترشيحاتنا

واثق من الفوز بولاية جديدة.. ترامب يختتم حملته الانتخابية

وزير داخلية النمسا يكشف معلومات جديدة عن هجوم فيينا

الغيرة القاتلة.. مريم فخر الدين تعرضت للضرب بلا رحمة من زوجها

قرح وعلامات زرقاء.. عَرَض مقلق يشير للإصابة بفيروس كورونا

بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور

حتحوت يعلق على حذف بيان اعتذار كهربا لـ محمد فضل: سمك لبن تمر هندي..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة