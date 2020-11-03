إفطار صحي لإنقاص الوزن

إذا كنت تبحثين عن إفطار يساعد على التخسيس وقمع الشهية باقي اليوم، إليك فطار الشوفان بالموز، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.

مكونات دقيق الشوفان الموز



رقائق الشوفان : بالنسبة لدقيق الشوفان المطبوخ على الموقد ، فإن الشوفان الملفوف ، والشوفان القديم أو رقائق الشوفان الكبيرة تجعل القوام أكثر رقة ودسمًا.



موز ناضج جدا : الموز الناضج الناضج مثالي لهذه الوصفة ويضيف كل الحلاوة الطبيعية التي ستحتاجها.



بذور الشيا أو الكتان المطحون : يمكنك استخدام إما 1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا أو 1 ملعقة كبيرة من الكتان المطحون للمساعدة في تكثيف الشوفان وإضافة بعض التغذية الإضافية.



الماء والحليب: بالنسبة لسائل الطهي لهذه الوصفة ، استخدمت نصف ماء ونصف حليب لوز ولكن يمكنك استخدام الماء فقط إذا نفد الحليب أي مزيج من العملين ، على سبيل المثال 3/4 كوب ماء و 1/4 كوب حليب.‏