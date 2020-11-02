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أخبار العالم

هجوم النمسا.. إرهابي يطلق النار وسط شوارع فيينا ..فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:28 م
هجوم فيينا
هجوم فيينا
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شيماء مصطفى
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في النمسا مساء اليوم، الإثنين، مقطع فيديو يظهر أحد الإرهابيين أثناء إطلاقه النار بكلاشينكوف في وسط فيينا، وسط تأكيد الشرطة انتشارها في منطقة الهجوم على كنيس يهودي.

وأعلنت الشرطة النمساوية، مساء اليوم الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.

وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية، إن هناك انتشارا كبيرا للشرطة في وسط العاصمة فيينا، بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وردا على سؤال حول سبب الانتشار، رفض المتحدث التعليق، فيما قالت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، إن هجوما وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في فيينا. 

وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن إطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.

ونقلت وسائل إعلام نمساوية أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

وطالبت شرطة العاصمة، المواطنين بتجنب منطقة وسط المدينة، بسبب التبادل الكثيف لإطلاق النار.

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