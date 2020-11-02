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رياضة

فاروق جعفر: الزمالك والرجاء استفادا من تأجيل لقاء نصف نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:38 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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حسن العمدة
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل جاء في مصلحة الفريقين.

وقال جعفر في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الزمالك استفاد من تأجيل المباراة في تجهيز المصابين في حين استفاد الرجاء المغربي من التأجيل في الاستعداد للمباراة بعد تماثل لاعبيه للشفاء من الإصابة".

واضاف فاروق جعفر قائلا: "من الصعب وضع سيناريو واحد للقاء لأن الرجاء قد يعدل طريقة اللعب في المباراة خاصة بعد الخسارة في لقاء الذهاب  وستكون سيناريوهات المباراة متوقفة على أحداث اللقاء".

وسيتم الإعلان عن حكم مباراة الزمالك والرجاء، غدًا الثلاثاء من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتقام مباراة فريقي الزمالك والرجاء يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور نصف الناهئي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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