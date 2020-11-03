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فن

اتصورتها في الشتا الجاي.. أحمد حلمي يمازح جمهوره بصورة جديدة| شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد حلمى صورة يمازح بها جمهوره من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وعلق حلمى على الصورة قائلا: "صورة اتصورتها في الشتا الجاي ان شاء الله".


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يذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".


وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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