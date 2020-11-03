اتصورتها في الشتا الجاي.. أحمد حلمي يمازح جمهوره بصورة جديدة| شاهد





وعلق حلمى على الصورة قائلا: "صورة اتصورتها في الشتا الجاي ان شاء الله".





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يذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة". اقرأ ايضا :يذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".





وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.



View this post on Instagram صوره اتصورتها في الشتا الجاي ان شاء الله A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Nov 2, 2020 at 11:49am PST وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.