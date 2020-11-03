اتصورتها في الشتا الجاي.. أحمد حلمي يمازح جمهوره بصورة جديدة| شاهد

نشر الفنان أحمد حلمى صورة يمازح بها جمهوره من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلق حلمى على الصورة قائلا: "صورة اتصورتها في الشتا الجاي ان شاء الله".
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يذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".
وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
وعلق حلمى على الصورة قائلا: "صورة اتصورتها في الشتا الجاي ان شاء الله".
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يذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".
وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.