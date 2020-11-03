عمار حمدي: رفضت العودة للأهلي والانتقال للاتحاد السكندري

وتابع:" أتمنى المشاركة مع الفريق وتحقيق البطولات مع الاتحاد السكندري وحلمي الشخصي التواجد مع المنتخب الأول والأوليمبي ".

وواصل:" مزعلتش من عودة بعض المعارين وطلبت الإعارة رغم أن النادي أبلغني بالعودة ورفضت؛ لعدم الجلوس على الدكة فأنا أرغب في المشاركة ".



