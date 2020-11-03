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ديني

مفتي الجمهورية يُدين الهجمات الإرهابية بالعاصمة النمساوية فيينا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
أدان الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة النمساوية "فيينا" والتي استهدفت عدة أماكن مختلفة في محيط الكنيس اليهودي الرئيس وسط المدينة؛ وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
 
وأضاف مفتي الجمهورية – في بيان له- أن جماعات التطرف والإرهاب بأفعالها الإجرامية تسيء إلى الإسلام وتشوه صورته، وتزيد من وتيرة الإسلاموفوبيا والعداء ضد المسلمين، كما أنها تسهم بشكل مباشر في انتشار خطابات الكراهية وإثارة الفتنة بين الناس

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الوقائع والأحداث التي عززت من تصاعد حدة العنف والكراهية المتبادلة، وهو ما يتطلب منا وقفة حاسمة، وتعاونًا على مستويات عدة من أجل تعزيز السلم المجتمعي والعيش المشترك، وتنحية خطابات الكراهية التي تؤدي إلى العنف والإرهاب.

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