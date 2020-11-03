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أخبار البلد

بعد زيارة مدبولى للعراق.. تعاون غير مسبوق مع بغداد فى مجالات عديدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
خلال لقاء مدبولى
خلال لقاء مدبولى بالرئيس العراقي
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مـيــــس رضـــا
أكد وزير التخطيط العراقى خالد بتال، أن تعاون بلاده  مع مصر سيشهد تطورًا واضحًا خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد الزيارة المهمة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي  والوفد الحكومي المرافق له، إلى العراق الأسبوع الماضي.

ويتوجه وزير التخطيط خالد بتال ضمن أعمال اللجنة «العراقية - المصرية، إلى القاهرة لتوقيع ثلاث اتفاقيات.

وصادقت هيئة الرأي في الوزارة على ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية مصر العربية، في المجالات الاقتصادية والتنموية والإحصائية والتدريبية والإدارية.

وأشار إلى أن “مذكرات التفاهم التي صادقت عليها هيئة الرأي، سيتم توقيعها خلال زيارته إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري”.

وتابع البيان، أن “هيئة الرأي في وزارة التخطيط، تدارست عددًا من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت الإجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.

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