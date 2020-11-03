السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بحرق كنيسة كفر حكيم

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد شوقي سيد وهو المتهم رقم 71 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة .





حيث قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من بعد انقضاء مدة العقوبة.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشيناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.





والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكما غيابيا بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.





كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.





فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.