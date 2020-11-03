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أخبار البلد

لنستمتع بتذوق فاكهة مصر.. سفير اليابان يرحب بعودة تصدير الموالح المصرية لبلاده

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:28 م
سفير اليابان في القاهرة
سفير اليابان في القاهرة
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محمد وديع
رحب ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، بعودة تصدير الموالح المصرية لبلاده، ورفع الحظر عن دخولها للأسواق اليابانية بعد 25 عاما من الحظر.

وقال السفير على موقع السفارة اليابانية بموقع "فيسبوك" إنه وفي يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، رفعت الحكومة اليابانية الحظر المفروض على استيراد الموالح المصرية إلى اليابان. وسيسمح ذلك بتصدير البرتقال والليمون المصري ومنتجات أخرى إلى اليابان لأول مرة. 

وشدد السفير نوكي على أن الموالح المصرية تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت مصر أكبر مصدر للبرتقال في العالم العام الماضي. ولا يزال لون البرتقال في البستان أخضر، ولكنني أتطلع إلى الاستمتاع بتذوق مذاق مصر الغني فيه، وهو أصفر ناضج، في اليابان

وأنهت زارة الزراعة اليابانية كافة الإجراءات الخاصة برفع الحظر الياباني عن الموالح المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، حيث حرصت السفارة المصرية باليابان على التعجيل باستصدار القرار الرسمي برفع الحظر قبل حلول موعد موسم تصدير الموالح في مصر خلال شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي يسمح ببدء نفاذ المنتجات الزراعية المصرية اعتبارًا من هذا العام.
 
وتأتي هذه الخطوة الإيجابية في إطار التطور الذي تشهده مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والتي شهدت طفرة ملموسة في أعقاب زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان خلال العام الماضي.

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