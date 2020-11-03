محافظ بني سويف: تلقى 110 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء

صًرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بأن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء قد بلغ 109 ألف و940 طلبا،وذلك بعد تقديم 431 طلبًا "اليوم".





وأشار إلى الطلبات مقسمة كالآتي 143 طلبا ببني سويف، و89 طلبا بناصر، و127 بالواسطى، و17 طلبًا في مركز ببا، و13 طلبًا باهناسيا، و20 طلبًا بسمسطا، و22 طلبًا بالفشن.





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وأشار محافظ بني سويف إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،بما فيها أيام العطلات،لتلقي طلبات المواطنين ،خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي .





كما نوه المحافظ عن تكليفاته لرؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.



