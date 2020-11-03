AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف: تلقى 110 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:01 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
محمد عبدالحليم
صًرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بأن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء قد بلغ 109 ألف و940 طلبا،وذلك بعد تقديم  431 طلبًا "اليوم".

وأشار إلى الطلبات مقسمة كالآتي  143 طلبا ببني سويف، و89 طلبا بناصر، و127 بالواسطى، و17 طلبًا في مركز ببا، و13 طلبًا باهناسيا، و20 طلبًا بسمسطا، و22 طلبًا بالفشن. 

اقرأ أيضا : 

وأشار محافظ بني سويف إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،بما فيها أيام العطلات،لتلقي طلبات المواطنين ،خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا  حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي . 

كما نوه المحافظ عن تكليفاته لرؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة استقبال طلبات التصالح

محافظ القليوبية: تحصيل 963 مليون جنيه من مخالفات البناء حتى الآن

محافظ القليوبية: تحصيل 977 مليون جنيه من مخالفات البناء

محافظ القليوبية تحصيل 989 مليون جنيه من مخالفات البناء

محافظ بني سويف يوجه بسرعة فحص طفل يحتاج عملية جراحية

محافظ القليوبية: استقبلنا 175 ألف طلب في مخالفات تصالح البناء حتى الآن

ترشيحاتنا

نائب وزير التعليم السابق يتوقع إغلاق المدارس والجامعات بحلول الموجة الثانية لكورونا

فيديوجراف.. حفل زفاف درة وهاني سعد

قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. سلبية مسحة الرجاء المغربي

سر حذف بيان الصلح بين فضل وكهربا ومكالمة الخطيب مع رئيس الجبلاية

طارق شوقي: يا ريت الطلاب يذاكروا السنة دي عشان هنعمل امتحانات بجد.. اللجوء للأبحاث والشفوي سيكون حسب المرحلة العمرية.. لا صحة لرفع الغياب ولا نية لوقف الدراسة بسبب كورونا ومدارسنا ملتزمة بالتعليمات

أسباب قوية.. عمرو جمال: حاجات كتير بتحصل مقدرش أتكلم عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر.. طفرة جديدة من فيروس كورونا تجعل الأمراض أكثر عدوى

بعد طرحها رسميا ..ارتفاع سعر فورد فيوجن 2020 ford fusion فى مصر .. صور

كيد نسا أم خراب بيوت.. هل خدع هاني سعد درة؟