AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:00 م
محطات المياه
محطات المياه
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الإدارة الفنية المستدامة الـTSM، يأتى فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق لتحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  انه تم تنفيذ برنامج    DMA لتقليل الفاقد لمنطقة عمارات التوفيق بمدينة نصر، كما تم التفتيش على ١٦ كم من إجمالى اطوال الشبكات، بالإضافة إلى التفتيش على رافع 1 و 2 و التوفيق.

وقال الدكتور احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة أن الشركة أجرت اجراءات التفتيش والمتابعة للشبكات والمحطات خلال الفترة الماضية من خلال الفيديوكونفراس تمهيدا لإطلاق منصة رقمية للتفتيش على المحطات.

من جانبه أكد المهندس مصطفى احمد الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب، وانتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أسس ومبادئ السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل التابعة للشركة.

وأفاد المهندس عمرو عادل مدير عام  إدارة التفتيش بأنه جارى العمل الآن بتجهيز شبكات الخلفاوى والزاوية و الشرابية للتفتيش عليهم قبل نهاية العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة للمياه: استمرار احترازات كورونا في مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء

القابضة للمياه والصرف الصحى: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الأمطار

القابضة للمياه تستعد لاستقبال موسم الأمطار والسيول.. تفاصيل

رئيس شركة مياه الإسكندرية يعلن حصول محطة شرقي على شهادة TSM

حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM

ترشيحاتنا

يحمله 70% من البالغين في العالم.. معلومات عن الهربس الفموي المتكرر

ثاني أكبر قاتل للأطفال .. فيروس شبيه بكورونا يصيب آلاف الصغار فى بريطانيا

صن داونز يحسم الجدل بشأن انتقال سيرينو إلى الأهلي

آلية للفتح والغلق وعقوبات للمخالفين.. ضوابط المحلات بالقانون الجديد

أول مدينة أمريكية تعلن نتيجة التصويت في الانتخابات.. من الفائز؟

طارق شوقي: يا ريت الطلاب يذاكروا السنة دي عشان هنعمل امتحانات بجد.. اللجوء للأبحاث والشفوي سيكون حسب المرحلة العمرية.. لا صحة لرفع الغياب ولا نية لوقف الدراسة بسبب كورونا ومدارسنا ملتزمة بالتعليمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل الفئات.. كيفية الوقاية من قرح الساق الوريدية

تصميم استثنائي للوحش الألماني مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes s class.. صور

نشرة المرأة والصحة.. طفرة جديدة من كورونا تجعل الأمراض أكثر عدوى.. 10 صور تكشف تغير ملامح مي عز الدين