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محمد أبو العينين: العالم كان يتابع الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى ..فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:44 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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البهي عمرو
قال النائب محمد أبو العينين، إن منظومة المحبة التي ظهرت في انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الأولى لم تأتِ من فراغ؛ بل جاءت من أصالة الشعب، ووفاءً لقائد عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، في مقطع فيديو قدم فيه الشكر إلى أبناء دائرة الجيزة والعجوزة والدقي، وعرضه برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وهب نفسه لمصر ولكل المصريين.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن الجميع يشاهد الإنجازات التي تحدث في كل منطقة، مؤكدًا أن مصر "قد الدنيا"، وكل يوم فى تطور.

ولفت النائب محمد أبو العينين، إلى أن "المشهد يومي الانتخابات كان مفرحًا، ويوجه رسالة إلى العالم بأن المصريين يعلمون واجبهم الدستوري، وأحقية كل مواطن فى المشاركة". 

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أنه كان يتباع المحطات العالمية، وشاهد تعجب العالم من إقبال المواطنين على لجان الانتخابات.

وأشار إلى أن حجم الإقبال على الانتخابات كان كبيرًا، مؤكدًا "أعتقد أن الإقبال على دائرة الجيزة والعجوزة والدقي عالٍ ويختلف عن أى منطقة أخرى، وهذا الإقبال لم يحدث من قبل".

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