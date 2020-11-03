مجانية بدلا من 40 ألف دولار.. نائب يطالب بتنفيذ مبادرة "بناة مصر الرقمية"

أشاد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ بتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى كشف فيها تفاصيل مبادرة "بناة مصر الرقمية" وتأكيده أنها تستهدف ألف شاب من حديثى التخرج أى من تخرجوا في خلال 3 إلى 5 سنوات الماضية من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات.









وطالب " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف التحول الرقمى ورقمنة جميع المؤسسات بالدولة.









وأعرب عن ثقته التامة فى ان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديه القدرة على تحقيق النجاح فى هذا الملف المهم والذى سيقضى على جميع مظاهر الفساد الادارى والرشوة والإهمال داخل جميع المؤسسات التنفيذية بالدولة بصفة عامة وداخل المؤسسات الخدمية التى بها احتكاك مباشر بين المواطنين والموظفين لانها خدمات جماهيرية.









ووجه النائب طارق رسلان التحية والتقدير لكل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عمر مروان وزير العدل على تعاونهما الصادق فى ملف رقمنة دور العدالة ومكاتب الشهر العقارى وجميع المؤسسات التابعة لوزارة العدل مؤكدا ان تنفيذ هذا المشروع داخل وزارة العدل سيحقق العدالة السريعة والناجزة لجميع المواطنين.









وكان الدكتور عمرو طلعت أشار الى أن المبادرة مبنية على 4 محاور متوازية، أولها الأكاديمى طبقا لتلقى الشباب تدريبا تقنيا من إحدى الجامعات العالمية المرموقة، وفى هذا السياق تم توقيع مذكرة تفاهم مع أوهايو الأمريكية، موضحا أنه يتم تلقى التعليم عن بعد.









وأوضح أنه يتم التدريب على القدرات الشخصية مثل العرض وإدارة المشروعات والعمل عن بعد والعمل الجمعى في فرق، بالإضافة إلى التدريب العملى، ثم التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية.









وذكر أن المبادرة مجانا بالكامل، وجدير بالذكر أن تكلفة الالتحاق بجامعة أوهايو للحصول على ماجستير 40 ألف دولار.









وتابع: "نستهدف تكوين جيل متعلم وقادر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحقق ما نحلم به ومصر تصبح دولة رائدة في هذه الصناعة المهمة في الإقليم، وهذا لن يتأتى إلا من خلال شباب متعلم تعليم جيد ومتدرب تدريب تقنى متخصص، قدرات تقنية وتدريب عملى في وسائل الإدارة الحديثة من شركات ضخمة عاملة في هذا المجال".