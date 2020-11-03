AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تداعيات كورونا .. ندوة بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:07 م
الدكتورة نهى سمير
الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية
Advertisements
حسام الفقي
تنظم كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ندوة تحت عنوان " تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية" وذلك يوم الاربعاء الموافق 4//2020/11.

ويأتي ذلك  تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس واشراف الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية وذلك بالمدرج الكبير بالدور الارضي

و يدير الندوة فريق متخصص في مكافحة العدوى من مستشفيي عين شمس التخصصي  بقيادة الدكتورة  سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس في تمام الساعه الحاديه عشره والنصف صباحا للساده اعضاء هيئه التدريس وموظفي الكلية.

كما أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدم الجامعة فى تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021 ،  حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم  مقارنة بالمركز 667 العام الماضى . وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.

 و أكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف فى مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي: 

في مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، ، وفي مجال الإكترونيات والهندسة الإكترونية حققت المركز 371 ، أما في مجال الطب الإكلينكى فجاءت في  المركز410 و في مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا ، ومجال الهندسة حصدت المركز 467 ،  وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في  المركز608 .


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندوة توعوية ضد فيروس كورونا بصيدلة عين شمس

جامعة عين شمس تتقدم 19 مركزًا في تصنيف US NEWS مقارنة بالعام الماضي

طب عين شمس من أفضل 200 كلية في العالم لأول مرة بتصنيف Times Higher Education

موعد إعلان نتيجة المقبولين في مدن جامعة عين شمس

آداب عين شمس: مد فترة تسجيل الإرشاد الأكاديمي للأحد

الاحد.. آخر موعد للتقديم لدعم المصروفات للطلاب الجدد بزراعة عين شمس

ترشيحاتنا

ثاني أكبر قاتل للأطفال .. فيروس شبيه بكورونا يصيب آلاف الصغار فى بريطانيا

بعد تخلى الأهلى عنه.. قلق في المقاصة من مصير محمد إبراهيم

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط

الموجة الثانية تقترب.. إصابات بالملايين وإغلاق كامل في أوروبا ومصر تتأهب

رئيس الوزراء يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلا من المحليات

بث مباراة الزمالك والرجاء المغربي أرضيا على قناة أون تايم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل الفئات.. كيفية الوقاية من قرح الساق الوريدية

تصميم استثنائي للوحش الألماني مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes s class.. صور

نشرة المرأة والصحة.. طفرة جديدة من كورونا تجعل الأمراض أكثر عدوى.. 10 صور تكشف تغير ملامح مي عز الدين