تداعيات كورونا .. ندوة بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس

تنظم كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ندوة تحت عنوان " تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية" وذلك يوم الاربعاء الموافق 4//2020/11.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس واشراف الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية وذلك بالمدرج الكبير بالدور الارضي
و يدير الندوة فريق متخصص في مكافحة العدوى من مستشفيي عين شمس التخصصي بقيادة الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس في تمام الساعه الحاديه عشره والنصف صباحا للساده اعضاء هيئه التدريس وموظفي الكلية.
كما أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدم الجامعة فى تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021 ، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضى . وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.
و أكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف فى مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي:
في مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، ، وفي مجال الإكترونيات والهندسة الإكترونية حققت المركز 371 ، أما في مجال الطب الإكلينكى فجاءت في المركز410 و في مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا ، ومجال الهندسة حصدت المركز 467 ، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في المركز608 .