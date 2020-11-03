تداعيات كورونا .. ندوة بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس

و يدير الندوة فريق متخصص في مكافحة العدوى من مستشفيي عين شمس التخصصي بقيادة الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس في تمام الساعه الحاديه عشره والنصف صباحا للساده اعضاء هيئه التدريس وموظفي الكلية.

كما أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدم الجامعة فى تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021 ، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضى . وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.





و أكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف فى مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي:



