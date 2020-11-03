اختراع السوشيال ميديا .. طريقة عمل أرجل الدجاج

أثارت فتاة الجدل على إحدى مجموعات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن نشرت صورة لطبق ملئ بـ أرجل الدجاج المطبوخة، حيث هاجمها الكثير من رواد السوشيال ميديا لكونها أكلة غير متداوله فى البيوت المصرية، لكن الفتاة ردت على التعليقات بأنها "اختراع".





وبعد إثارتها للجدل، وجد أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يتناولون أرجل الدجاج ، لذلك نقدم طريقة عملها خلال السطور التالية.





مكونات أرجل الدجاج:

أرجل الدجاج.

ورقتان من الكرفس.

مشروم.

كوب من البقدونس المفروم.

3 فصوص ثوم.

بصل.

نص كوب من زيت الخل بلسمي.

ملعقة ونصف صغيرة صلصة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الزبدة.

2 كوب نصف مرقة الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ورق لورا.





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طريقة تحضير أرجل الدجاج :

1- يوضع الزيت في وعاء على نار هادئه ويضاف إليه البصل مع التقليب.

2- يخلط الدقيق مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا ويتبل به أرجل الدجاج.

3- توضع أرجل الدجاج في وعاء يضاف إليه البصل على نار ويترك حتى يتحمر.

4- يضاف الزبدة وأرجل الدجاج المتحمرة والبصل في وعاء ويضاف إليهم ورق اللورا وفصوص الثوم وعيدان الكرفس.

5- يضاف صلصة الطماطم والخل البلسمي ومرقة الدجاج ويترك على النار.

6- يضاف المشروم ويترك حتى ينضج ويقدم مع المكرونة.



