دون مسكنات.. أطعمة سريعة تساعد على تخفيف حدة الصداع النصفي

- اتباع نظام غذائي غني أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.







- لا تغفلى تناول الماء يساعد الماء على حمايتك من الإصابة بالجفاف والإصابة ب الصداع





- حاولى الاسترخاء لان التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ.





- توقفى عن عادة كثرة النوم لانه يمكن أن يزيد الصداع سوءًا.



