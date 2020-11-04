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مرأة

دون مسكنات.. أطعمة سريعة تساعد على تخفيف حدة الصداع النصفي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

توجد أسباب عديدة للإصابة بالصداع؛ لذا فإن أردنا علاج الصداع بشكل صحيح؛ علينا معرفة أسباب الإصابة به، فقد يكون الصداع ناتجا عن الإصابة بنزلات برد أو الأنفلونزا والضغط العصبى أو وجود مشاكل في النظر أوعدم تناول وجبات منتظمة.

على الجانب الآخر إذا كنت تعانى من الصداع النصفى وأعراضه المزعجة، إليك أهم طرق العلاج الأولية للصداع فى المنزل وفقا لما ذكره موقع "nhs".

اتباع نظام غذائي غني أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.

- لا تغفلى تناول الماء  يساعد الماء على حمايتك من الإصابة بالجفاف والإصابة بالصداع .

- حاولى الاسترخاء لان التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ.

- توقفى عن عادة كثرة النوم  لانه يمكن أن يزيد الصداع سوءًا.

-تجنبى إجهاد عينيك لفترة طويلة فقد يكون إجهاد العين أحد أسباب الصداع.

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