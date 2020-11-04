كله ينزل يشجع.. جماهير الزمالك تدعم الفريق قبل مواجهة الرجاء

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #رجال_الزمالك_دايما_عالموعد دعما للاعبي الزمالك في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من خلاله، كالتالي:
- "#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد على العهد يا رجاله البطولة بتاعتنا إن شاء اللّه"
- "#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد وكالعادة متعودين ان رجالة الزمالك قدهااا وكالعادة متاكدين ان جمهور الزمالك السند الحقيقي ان شاء الله البطوله زملكاويه قولوواااااا ياااااارب".
- #رجال_الزمالك_دايما_عالموعد .. المجد يصعنه الرجال كونوا للقارة أبطال".
-" #رجال_الزمالك_دايما_عالموعد جمهور الزمالك فى حاجه مهمه لازم تحصل بكرة ان شاء الله، انزل انت و هو وهى بكرة بتشيرت الزمالك املو الكافيهات و القهوى حتى اللي عندو اشتراك فى بيتو يسيبو وينزل يتفرج فى الكافيهات عاوزين الدنيا كلها تعرف عدد جمهور الزمالك الحقيقى عشان لما يجى هدف الدنيا تترج ".