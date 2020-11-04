كله ينزل يشجع.. جماهير الزمالك تدعم الفريق قبل مواجهة الرجاء

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #رجال_الزمالك_دايما_عالموعد دعما للاعبي الزمالك في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من خلاله، كالتالي:





"‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد على العهد يا رجاله البطولة بتاعتنا إن شاء اللّه"





- "‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد وكالعادة متعودين ان رجالة الزمالك قدهااا وكالعادة متاكدين ان جمهور الزمالك السند الحقيقي ان شاء الله البطوله زملكاويه قولوواااااا ياااااارب".





- ‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد .. المجد يصعنه الرجال كونوا للقارة أبطال".



