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رياضة

كله ينزل يشجع.. جماهير الزمالك تدعم الفريق قبل مواجهة الرجاء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:47 ص
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #رجال_الزمالك_دايما_عالموعد دعما للاعبي الزمالك في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من خلاله، كالتالي:

"‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد على العهد يا رجاله البطولة بتاعتنا إن شاء اللّه" 

- "‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد وكالعادة متعودين ان رجالة الزمالك قدهااا وكالعادة متاكدين ان جمهور الزمالك السند الحقيقي ان شاء الله البطوله زملكاويه قولوواااااا ياااااارب".

- ‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد .. المجد يصعنه الرجال كونوا للقارة  أبطال".

-" ‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد جمهور الزمالك فى حاجه مهمه لازم تحصل بكرة ان شاء الله، انزل انت و هو وهى بكرة بتشيرت الزمالك املو الكافيهات و القهوى حتى اللي عندو اشتراك فى بيتو يسيبو وينزل يتفرج فى الكافيهات عاوزين الدنيا كلها تعرف عدد جمهور الزمالك الحقيقى عشان لما يجى هدف الدنيا تترج ".

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