حدث ليلاً | الصحة: 197 إصابة و14 وفاة جديدة بـ كورونا.. ريهام سعيد تهاجم زوج درة.. الانتخابات الأمريكية تشتعل بين ترامب وبايدن وسط قنابل وعنف واشتباكات

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء، الموافق 4 نوفمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 113 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
حرصت المذيعة ريهام سعيد على إبداء رأيها في زواج الفنانة درة زروق، من رجل الأعمال المهندس هاني سعد، وذلك بعد أن كتب خبير التغذية والسمنة هاني أبو النجا، عن فافهما، عبر حسابه على "فيسبوك": "بالعقل ...
الانتخابات الرئاسية .. منافسة شرسة بين ترامب وبايدن .. الرئيس الأمريكي يفوز في 21 ولاية ومنافسه في 18
أغلقت صناديق الاقتراع في الولايات الأمريكية، ومن بينها جورجيا وفلوريدا الحاسمة، اللتان تلعبان دورًا رئيسًا في تحديد أصوات مرشحي الانتخابات الرئاسية في المجمع الانتخابية، وسط منافسة شرسة جدا بين المرشحين ...
ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، استطاع حسم تصويت ولاية أريزونا الأمريكية
خرج أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، للاحتفال بفوزه في فلوريدا الامريكية، وذلك بمدينة ميامي، مرددين هتافات تأييد له.
أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 4 أشخاص، في حادث إطلاق نار في هندرسون بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ألقت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية، القبض على رجل يبلغ من العمر 63 عامًا؛ عقب زعمه بوضع قنبلة داخل مدرسة تستخدم كمركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
يحتدم الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يسعى كلا الحزبين للهيمنة على الكونجرس المقبل، مع انطلاق السباق الرئاسي....
نشبت مشادة محتدمة بين اثنين من مؤيدي الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" وبين أنصار للمرشح الديمقراطي "جو بايدن" خارج مركز اقتراع في حي "بروكلين" بمدينة "نيويورك" الأمريكية؛ خلال عملية التصويت
رغم فقدان أمريكا لأكثر من 230 ألف حالة وفاة بكورونا، إلا أن السيدة الأولى للولايات المتحدة «ميلانيا ترامب» ظهرت دون ارتداء الكمامة خلال تصويتها في الانتخابات الرئاسية 2020.
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد ، بالرد على هجوم استهدف معسكرًا للجنود في إقليم تيجراي المضطرب. وقال آبي أحمد ، إن جبهة تحرير شعب تيجراي "أعلنت الحرب" على قوات الدفاع الإثيوبية
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية ناقش خلالها، من بين أمور أخرى، الوضع في ناجورنو كاراباخ. وقال "لافروف" إن روسيا تحث اللاعبين الخارجيين، بما في ذلك تركيا، ...
أصبح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الهداف التاريخي لليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تسجيله هدفًا في مباراة فريقه أمام أتلانتا الإيطالي التي انتهت بفوزه ..
تختبر حاليًا منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك الوضع المظلم أو الداكن لجميع الهواتف الذكية ، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو من هواتف آيفون التى تعمل بنظام iOS...