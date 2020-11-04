بسبب الانتخابات الأمريكية.. ميجان ماركل تضرب بالبروتوكلات الملكية عرض الحائط

لم تستطع ميجان ماركل زوجة الأمير هاري من غض الطرف عن الانتخابات الأمريكية، وقررت المشاركة بصوتها في العملية الانتخابية كأول فرد من العائلة المالكة البريطانية يقوم بذلك، وهذا يعد انتهاكها للبروتوكول الملكي.





فقد قامت دوقة ساسكس بالتصويت في وقت مبكر عن طريق البريد ، بعد أن أمضت الأشهر القليلة الماضية في حث زملائها الأمريكيين على جعل أصواتهم ذات أهمية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ويُعتقد أنها أول شخصية ملكية على الإطلاق تصوت في الانتخابات، حيث يُسمح لأعضاء العائلة قانونًا بالتصويت ، لكنهم لا يفعلون ذلك لأن النظام الملكي يُقصد به أن يكون محايدًا سياسيًا.





لكن منذ استقالة ميجان والأمير هاري من أدوارهما الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة للعيش هناك، تحدثا بصراحة عن السياسة، وأوضح مصدر ملكي: "كانت ميجان أميركية قبل فترة طويلة من كونها ملكة، لن تفوت التصويت في هذه الانتخابات بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه."





وفي واقعة ذي قبل تسببت نية الملك إدوارد الثامن في الزواج من المطلقة الرجل الاجتماعي "واليس سيمبسون" في أزمة دستورية أدت إلى تنازله عن العرش، مثل ميجان ، ولدت السيدة سيمبسون أيضًا في أمريكا ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قد صوتت.



