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رياضة

موسيماني يتمسك ببقاء عربي بدر في الأهلي ويعتبره مفاجأة الموسم المقبل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تمسك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعدم رحيل عربي بدر لاعب الوسط الصاعد من قطاع الناشئين ويراه أحد العناصر المهمة التي سيكون لها دور كبير في الموسم الجديد.

وطلب موسيماني صراحة من محمود الخطيب رئيس النادي ، الإبقاء علي عربي بدر خاصة انه لن يشغل مكان في القائمة وهو أحد العناصر التي سيكون لها دور مؤثر في الموسم الجديد.

 واستقر الجهاز الفني علي توظيف عربي بدر في مركز الظهير الأيمن وربما يكون هو اللاعب الأساسي إذا ما أجاد فيه وذلك بعد رحيل أحمد فتحي إلي بيراميدز بشكل نهائي بسبب نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء.

واظهرت التدريبات ومباراة طلائع الجيش ان موسيماني يدرب عربي بدر كثيرًا علي اللعب كظهير ايمن ويتعمد تحفيظة واجبات مركزه ويراهن علي أن قبل بداية الموسم الجديد سيكون عنصرًا أساسيًا في الصفوف .
 
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة  بيتسو موسيماني، مد فترة الراحة التي حصل الفريق لمدة أربعة أيام إضافية، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل. 

ويبدأ الجهاز الفني في الاستعداد لمباراة نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 27نوفمبر الجاري. 

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين، عقب مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري، لكنه قرر مد فترة الراحة لأربعة أيام إضافية.

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