"نجوم إف.إم" تخصص برنامج "ساعة مع نجم" للاحتفال بعيد ميلاد حماقي

تحتفل إذاعة "نجوم إف.إم" بعيد ميلاد الفنان محمد حماقى، من خلال برنامج "ساعة مع نجم" وإذاعة أشهر أغنياته الرومانسية، وذلك في الساعة الواحدة ظهرًا، ويعاد مرة اخري الساعة 2 صباحًا.





وكان محمد حماقي طرح آخر البوماته بعنوان "كل يوم من ده" إنتاج "نجوم ريكوردز" وضم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "زلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فتضمن أغانى "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".



