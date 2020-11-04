لمواجهة كورونا| البرلمان البريطاني يوافق على إغلاق البلاد 4 أسابيع

وافق مجلس العموم البريطاني، البرلمان، اليوم الأربعاء، على إغلاق البلاد لمدة 4 أسابيع، تنتهي بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.





وتشير التقارير بريطانيا، إلى أن لقاح فيروس كورونا يمكن طرحه لمن هم فوق 85 عامًا والعاملين في الخطوط الأمامية خلال أقل من أربعة أسابيع.





وحسب صحيفة ديلي ميل، يتم وضع الخطط الخاصة بالمصل الذي طال انتظاره وسيتم منحه للأطباء العاملين والفرق التي تزور دور الرعاية ومراكز التسليم على نطاق واسع في بداية ديسمبر ، إذا تمت الموافقة عليه.





وأخبرت مصادر متعددة الصحيفة أن هناك لقاحين مخصصين للاستخدام ، بما في ذلك اللقاح الذي يحتاج إلى التخزين في 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت).



