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تعليم

حقيقة نشوب حريق بمديرية التعليم ومدرسة مجاورة في القاهرة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:03 م
مديرية التعليم
مديرية التعليم
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عبد العزيز جمال
كشفت مديرية تعليم القاهرة حقيقة نشوب حريق بديوان عام المديرية بمنطقة العباسية.

ونفت المديرية ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد نشوب حريق بديوان المديرية او اي من مدارس إدارة الوايلي.

وطمأن محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية للجمهور واولياء الأمور والطلبة والمعلمين قائلا :"اطمئنوا  مدارس إدارة الوايلي بخير وديوان  عام المديرية أيضا ولم يحدث أي  شئ".

وتابع قائلا :" كل ما حدث انه نشب حريق بفيلا  قديمة بشارع سليم عبده بعيدة عن المديرية وانتقل مجدي الجيار مدير عام إدارة الوايلي التعليمية  ومأمور القسم الي موقع الحدث للاطمئنان.

وناشد مدير المديرية الجميع تحري الدقة في نشر الاخبار والمعلومات  واستياق المعلومة من مصدرها  وعدم اتباع الشائعات  منعا للبلبلة وإحداث الفزع بين الناس.

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