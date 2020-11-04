حقيقة نشوب حريق بمديرية التعليم ومدرسة مجاورة في القاهرة

كشفت مديرية تعليم القاهرة حقيقة نشوب حريق بديوان عام المديرية بمنطقة العباسية.





ونفت المديرية ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد نشوب حريق بديوان المديرية او اي من مدارس إدارة الوايلي.





وطمأن محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية للجمهور واولياء الأمور والطلبة والمعلمين قائلا :"اطمئنوا مدارس إدارة الوايلي بخير وديوان عام المديرية أيضا ولم يحدث أي شئ".





وتابع قائلا :" كل ما حدث انه نشب حريق بفيلا قديمة بشارع سليم عبده بعيدة عن المديرية وانتقل مجدي الجيار مدير عام إدارة الوايلي التعليمية ومأمور القسم الي موقع الحدث للاطمئنان.



