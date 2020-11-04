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أخبار العالم

رسالة عاجلة من أمير الكويت لقادة وزارة الداخلية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:36 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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محمود نوفل
 وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد رسالة عاجلة الي قادة وزارة الداخلية قال فيها : ان الانتخابات قادمة... أبيكم تكونون العين الساهرة وتحافظون على النهج الديموقراطي اللي ارتضيناه.

واكد  خلال زيارته التي قام بها، إلى وزارة الداخلية (مبنى نواف الأحمد)،  أنّ قوات الشرطة والأمن «العين الساهرة»، وعليهم «ألا يتهاونوا في تطبيق القانون على الجميع، وتكريس الانضباط لتعزيز هيبة الأمن والعدالة»، مشددا علي ضرورة الوقوف بكل حزم في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي، رافضًا أي تقصير أو إهمال.

واستذكر  الأمير ببالغ الفخر توجيهات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، لقاء ما قدمه لوطنه وشعبه، مؤكدًا السير على نهجه.

و بين الامير أنّ توطيد دعائم الأمن والاستقرار أساس استمرار وفعالية حركة الحياة، وإذا انعدم تتوقّف عجلة التنمية وتتعطّل مقوماتها، معتبرا  تأمين أمن وسلامة المواطن وكل مقيم وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، تتصدّر الأولويات وتحظى بالمتابعة والاهتمام الدائمين.

وجدّد أمير الكويت الثناء والتقدير لما قام به أبناء المؤسسات الأمنية من دور فعّال وإسهام مشهود في تطبيق إجراءات مكافحة انتشار كورونا، مؤكدًا انه لن يألو جهدًا في سبيل تعزيز وتطوير قدرات قطاعات الوزارة كافة لتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه.

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