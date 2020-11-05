أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب الآن يجعل رسائلك تختفي.. أفضل هواتف ذكية بسعر أقل من 8000 جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي...
طرحت شركة موتورولا Motorola هاتفها الذكي Moto G9 Play، للبيع، والذي تم بيعه خلال الشهريين الماضيين في الهند تحت اسم Moto G9، والآن تعمل الشركة الأمريكية على تطوير إصدارا جديدا من المحتمل أن يسمى Moto G10 أو Moto G10 Play.
أضاف تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، ميزة مذهلة جديدة إلى نظامه الأساسي والتي تتيح لمستخدميه إرسال رسائل تختفي بعد سبعة أيام من إرسالها، وقالت الشركة المالكة للمنصة عبر صفحة الدعم الخاصة بها: "إنه يمكن إرسال هذه الرسائل على دردشات فردية أو مجموعات".
رغم مرور أكثر من عام على إطلاق هاتف Nokia 9 PureView، إلا أن شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا لم تطلق إصدارا جديدا حتى الآن ليكون خليفة له، وتخطط الشركة العالمية حاليا لتطوير هاتفا ذكيا رائد أكثر تميزا.
ليس من السهل شراء هاتف ذكي جديد ضمن فئة الهواتف الذكية الرائدة، حيث يقع المستخدم في حيرة كبيرة عندما يقرر شراء جهاز جديد مرتفع الثمن، فنظرا لتلك الفئة السعرية يكون الأمر محيرا للبعض لاختيار هاتف يحمل مواصفات وإمكانيات جيدة مقابل هذا السعر المرتفع.
تستعد شركة هواوي لطرح هاتفها الذكي الأحدث Mate 40 Pro، للبيع في جميع أنحاء أوروبا في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يقترن موعد الإطلاق بعرض قوي لبيع الهاتف في روسيا حيث يأتي الهاتف مع زوج مجاني من سماعات FreeBuds Pro، وذلك خلال فترة الطلب المسبق بين 10 و 19 نوفمبر بسعر حوالي 970 يورو.
أعلنت شركة HMD Global المالكة لعلامة نوكيا الفنلندية العريقة، طرحها تحديث أندرويد الجديد Android 11 لهواتفها الذكية بشكل تدريجي، على أن يكون أول جهازين هما Nokia 8.3 5G و Nokia 5.3، وقبل نهاية شهر ديسمبر سيتم تحدث هاتفين آخرين.
يعد تطبيق WhatsApp واتساب أهم تطبيقات المراسلات الفورية والأشهر في العالم من دون منافس، حيث تخطى عدد مستخدميه حاجز الـ 2 مليار شخص حول العالم، والذى يسعى باستمرار لتقديم أحدث التقنيات لجذب أكبر عدد من المستخدمين، فى ظل المنافسة الشرسة مع تطبيقات أخري شهيرة.