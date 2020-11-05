أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب الآن يجعل رسائلك تختفي.. أفضل هواتف ذكية بسعر أقل من 8000 جنيه

يعد تطبيق WhatsApp واتساب أهم تطبيقات المراسلات الفورية والأشهر في العالم من دون منافس، حيث تخطى عدد مستخدميه حاجز الـ 2 مليار شخص حول العالم، والذى يسعى باستمرار لتقديم أحدث التقنيات لجذب أكبر عدد من المستخدمين، فى ظل المنافسة الشرسة مع تطبيقات أخري شهيرة.