AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فلامينجو يهزم أتليتيكو باراناينسي ويتأهل لدور الثمانية بكأس البرازيل

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
تأهل فريق فلامينجو إلى دور الثمانية لبطولة كأس البرازيل لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتليتيكو باراناينسي 3 /2 فجر الخميس في إياب دور الستة عشر. 

كما تأهل سييارا لدور الثمانية بفوزه على سانتوس 1 /صفر بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الذهاب والأمر نفسه بالنسبة لأمريكا مينيرو الذي عبر لدور الثمانية بعد تعادله مع كورينثيانز باوليستا 1 /1 عقب فوزه في مباراة الذهاب 1 /صفر. 

وعلى ملعب ماراكانا، تقمص بيدرو جيليرمي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني لفلامينجو في الدقيقتين 24 و34 وتكفل ميشيل بالهدف الثالث في الدقيقة 84. 

وأحرز إيريك لويس كارفالو وجويليرم بايسولي كامبوس هدفي فريق أتليتيكو باراناينسي في الدقيقتين 41 و88. 

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد داود حسين.. جنسيته الأصلية وتحوله إلى الكويتية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع تقدم بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

دهس أم وطفليها.. شاهد سباق سيارتي هوندا سيفيك يتسبب في حادث مرعب

مركز للبنات لحماية خصوصيتهن.. أول فتاة تعمل بصيانة الموبايل في أسيوط تروى رحلة كفاحها.. شاهد

نهائي تاريخي.. الليجا الإسبانية تعلق على مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى وبنك أبو ظبي الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها