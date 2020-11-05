بجانب النظام الغذائي.. حيل سريعة تحارب نزلات البرد والأنفلونزا

قد يقلل الحصول على لقاح الأنفلونزا من خطر الإصابة بالأنفلونزا ، لكنه لا يحميك من نزلات البرد. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد، وتوفر حماية إضافية من الإصابة بالأنفلونزا، ومن أهمها :
1- اغسل يديك ..افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.
2- النوم :الحصول على قسط كافٍ من النوم يرتبط خطر الإصابة بالزكام ونزلات البرد أو الأنفلونزا.
3- ممارسة التمارين: فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بنزلة برد ، أو يقلل من أعراض البرد لديك.
4- الابتعاد عن الأشخاص المصابين: يجب ألا نقترب من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد أو الأنفلونزا.
5- ارتداء الكمامات ,.. ارتداء قناع جراحي أو الكمامات الطبية قد يقلل من خطر إصابتك بالمرض، بمنع انتقال الفيروس من المريض إليك ليكمل دورة حياته بداخل.