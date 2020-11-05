بجانب النظام الغذائي.. حيل سريعة تحارب نزلات البرد والأنفلونزا

يلعب النظام الغذائي دورا في حمايتك من نزلات البرد والأنفلونزا، لكن يمكن بحيل سريعة تقليل فرص إصابتك ب

إليكِ حيل سريعة يقدمها موقع "برايت سايد".

الفرق بين نزلات البرد وكورونا



إن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي هو أفضل طريقة لحماية نفسك من الأنفلونزا؛ حيث يوصى بلقاح الإنفلونزا لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق .

قد يقلل الحصول على لقاح الأنفلونزا من خطر الإصابة بالأنفلونزا ، لكنه لا يحميك من نزلات البرد. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد، وتوفر حماية إضافية من الإصابة بالأنفلونزا، ومن أهمها :

1- اغسل يديك .. افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

2- النوم : الحصول على قسط كافٍ من النوم يرتبط خطر الإصابة بالزكام ونزلات البرد أو الأنفلونزا.

3- ممارسة التمارين: فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بنزلة برد ، أو يقلل من أعراض البرد لديك.

4- الابتعاد عن الأشخاص المصابين: يجب ألا نقترب من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد أو الأنفلونزا.