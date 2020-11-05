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محافظات

ضبط 4473 قرص دواء مجهول المصدر بالشرقية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ  الشرقية وكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق دائرة المحافظة لضبط سوق الأدوية وإحكام السيطرة على تداول و بيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة على الصيدليات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بإدارتي فاقوس والحسينية الصحيتين قامت بشن حملات للتفتيش على عدد من الصيدليات العامة بمركزي فاقوي والحسينية.


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أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع  ٤٤٧٣ (قرص / عبوة / وحدة / زجاجة)، لأدوية جدول أول سموم، ومستلزمات طبية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها، وأدوية منتهية الصلاحية علي الأرفف ومعدة للبيع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات جنح لسنة ٢٠٢٠ بمراكز الشرطة بفاقوس والحسينية، كما تم عمل مذكرة لوقف حصة السموم للصيدليات المخالفة، و إنهاء الخدمة الليلية لبعض الصيدليات.

 

أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية علي الصيدليات ومنافذ بيع الادوية  بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

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