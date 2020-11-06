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رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:37 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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مجدي سلامة
كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن حقيقة انضمام الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة لاعبا النادي الأهلي من الإنضمام للفريق بجانب موقف حسام عاشور من شارة القيادة.

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية عبر أون سبورت : " هناك إتصالات مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".

وتابع : " اللاعبان على مستوى عالي ، لكن أعتقد استمرار صالح جمعة مع الفريق بينما أحمد الشيخ لا أعلم حتى الآن ".

واختتم : " تولي حسام عاشور لشارة القيادة بالفريق ؟ هذا الأمر يخص الجهاز الفني وهو الذي يقرر سواء سيعطيها للاعب أم لغيره".

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قد أعلن تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن قيادة الفريق ، بجانب إبرام العديد من الصفقات أبرزها حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق.

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