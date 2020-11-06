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منوعات

في غضون أسابيع.. نتائج مبشرة عن لقاح أكسفورد المنتظر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:16 ص
لقاح كورونا المنتظر
لقاح كورونا المنتظر
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أماني إبراهيم
سيتم الإعلان عن نتائج سارة بحلول نهاية عام 2020، وهي الإعلان عن نتائج المرحلة النهائية من تجربة لقاح فيروس كروونا المستجد (كوفيد-19)، في جامعة أكسفورد بحلول نهاية ديسمبر القادم.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينكا"، أنها تتوقع الحصول على بيانات عن فعالية اللقاح في غضون أسابيع قليلة، خاصة أن الشركة تمتلك حقوق اللقاح التجريبي.


ومن المقرر الإعلان عنه بعد فحص النتائج من قبل منظمة الرعاية الصحية، لتقرير إمكانية تطبيق استخدامه، وكان قد وعد مسؤولو الصحة بإثبات فعاليته في أقرب وقت في ديسمبر، وأعلنت كيت بينجهام، رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، عن نتائج مبشرة بقولها أمس إنه من الممكن أن يكون اللقاح جاهزا قبل نهاية العام.


ومن المتوقع إنتاج 4 ملايين جرعة من اللقاح التجريبي للعاملين الرئيسيين في البلاد، مع اخذ السلطات البريطانية 100 مليون جرعة من اللقاح، فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة أنه تم إحراز تقدما كبيرا خلال الربع الاخير من عام 2020، رافضا المخاوف المتعلقة بالتوقف المؤقت للتجارب العلمية بسبب التحقيقات في إصابة المتطوعين بأمراض أخرى.


وقال البروفيسور أندرو بولارد، رئيس فريق تجربة اللقاح في أكسفورد ، إنه متفائل بأن البيانات بشأن سلامة وفعالية لقاحهم ستتوفر بحلول نهاية العام. خاصة أنه في أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة أن المملكة المتحدة قد أمنت الوصول إلى ستة لقاحات قيد التطوير لكوفيد-19، تمثل 340 مليون جرعة.

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