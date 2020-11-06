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حوادث

إصابة 13 مواطنا في حادث تصادم ببئر العبد بينهم أطفال

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:42 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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احمد صالح
اصيب 13 مواطنا في حادث تصادم علي الطريق الدولي العريش بئر العبد محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين الي المستسفي لتلقي العلاج.


وقد تلقت الاجهزة الامنية بالمحافظة بوقوع حادث سير وقع على طريق العريش القنطرة الدولي الذي اسفر عن أصابة 13 شخصا بينهم اطفال بجروح وكسور بينهم حالات حرجة وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام بسيارات الإسعاف.

وقد تم أخطار النيابة العامة وتولت التحقيقات في ملابسات الحادث وأسبابه والدفع بلجان المرور لفحص السيارتين .

ويشهد الطريق الدولي العريش بئر العبد القنطرة اعمال صيانة لاعادة اصلاحة بسبب تفجير عبوات ناسفة خلال فترات سابقة 


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