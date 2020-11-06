إصابة 13 مواطنا في حادث تصادم ببئر العبد بينهم أطفال





حادث سير وقع على طريق العريش القنطرة الدولي



ويشهد الطريق الدولي العريش بئر العبد القنطرة اعمال صيانة لاعادة اصلاحة بسبب تفجير عبوات ناسفة خلال فترات سابقة









وقد تلقت الاجهزة الامنية بالمحافظة بوقوعالذي اسفر عن أصابة 13 شخصا بينهم اطفال بجروح وكسور بينهم حالات حرجة وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام بسيارات الإسعاف.وقد تم أخطار النيابة العامة وتولت التحقيقات في ملابسات الحادث وأسبابه والدفع بلجان المرور لفحص السيارتين .