من الخفاش إلى المنك.. طفرة جديدة لفيروس كورونا عبر الكائنات الحية





قالت السلطات الدنماركية إنه سيتم فرض إغلاق في بعض المناطق بسبب طفرة فيروس كورونا الموجودة في حيوان المنك والتي يمكن أن تنتشر إلى البشر.





وحذرت الحكومة من أن فعالية أي لقاح مستقبلي يمكن أن تتأثر بالطفرة، لذلك سيتم إغلاق الحانات والمطاعم ووسائل النقل العام وجميع الرياضات الداخلية العامة في سبع بلديات شمال جوتلاند.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ستدخل القيود حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة وستستمر مبدئيًا حتى 3 ديسمبر، يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الدنمارك أنها ستعدم جميع أنواع المنك - ما يصل إلى 17 مليون.





الدولة الاسكندنافية هي أكبر منتج في العالم لفرو المنك وأسواق التصدير الرئيسية هي الصين وهونج كونج، حيث بدأ الإعدام في أواخر الشهر الماضي، بعد اكتشاف العديد من حالات المنك.





وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إن المنك يبدو أنه "مستودعات جيدة" لفيروس كورونا، كما أشادت بـ "تصميم وشجاعة" الدنمارك على المضي قدمًا في عمليات الإعدام ، على الرغم من الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه.





تم الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في حيوانات المنك المستزرعة الأخرى في هولندا وإسبانيا منذ ظهور الوباء في أوروبا.





لكن الحالات تنتشر بسرعة في الدنمارك - تأثرت 207 مزرعة من المنك في جوتلاند - وتم العثور على خمس حالات على الأقل من سلالة الفيروس الجديدة وقالت السلطات إن 12 شخصا أصيبوا بالسلالة المتحولة.





في غضون ذلك، قال وزير الصحة ماغنوس هيونيك إن حوالي نصف حالات الإصابة البشرية البالغ عددها 783 حالة في شمال الدنمارك مرتبطة بسلالة من الفيروس نشأت في مزارع المنك.









في مؤتمر صحفي ، قال رئيس الوزراء ميت فريدريكسن، إن الفيروس المتحور يضعف قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة ، مما يجعل اللقاحات الحالية قيد التطوير لـ Covid-19 غير فعالة.





أظهرت بيانات من جامعة جونز هوبكنز أنه منذ بداية الوباء ، أبلغت الدنمارك عن 52265 حالة إصابة بشرية بـ Covid-19 و 733 حالة وفاة.





في سياق متصل، أعدمت إسبانيا 100 ألف من حيوان المنك في يوليو بعد اكتشاف حالات في مزرعة في مقاطعة أراغون، وتم ذبح عشرات الآلاف من الحيوانات في هولندا في أعقاب تفشي المرض في المزارع هناك.





الدراسات جارية لمعرفة كيف ولماذا تمكنت المنك من التقاط العدوى ونشرها، حيث ذكرت مراسلة البيئة في "بي بي سي" هيلين بريجز أن المنك يصاب بالفيروس من خلال انتقاله من البشر.





لكن المحقق الجيني أظهر أنه في عدد صغير من الحالات، في هولندا والآن الدنمارك، يبدو أن الفيروس قد انتقل في الاتجاه الآخر، من المنك إلى البشر.