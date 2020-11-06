نشر الواقعة على فيسبوك| الأمن يضبط رجلا ضرب نجليه بمساعدة أشقائه

نجحت الاجهزة الامنية في كشف ملابسات مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الشرقية) بالتضرر من قيام زوجها وأشقائه بالتعدى على ابنيها بالضرب، وإحداث إصابتهما؛ بسبب خلافات زوجيه.





وبالفحص تم التوصل لنجليها (سائق – طالب ، مقيمين بذات الناحية) ، وبإستدعائهما وسؤالهما؛ إتهما (والدهما – وثلاثة آخرين "أشقائه") ، بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب قيامهما بمطالبة والدهما بقيمة المنقولات الزوجية الخاصة بوالدتهما.







