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حوادث

نشر الواقعة على فيسبوك| الأمن يضبط رجلا ضرب نجليه بمساعدة أشقائه

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:04 م
الأمن يضبط رجلا تعدى
الأمن يضبط رجلا تعدى على أبنائه
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية في كشف ملابسات مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الشرقية) بالتضرر من قيام زوجها وأشقائه بالتعدى على ابنيها بالضرب، وإحداث إصابتهما؛ بسبب خلافات زوجيه.    

وبالفحص تم التوصل لنجليها (سائق – طالب ، مقيمين بذات الناحية) ، وبإستدعائهما وسؤالهما؛ إتهما (والدهما – وثلاثة آخرين "أشقائه") ، بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب قيامهما بمطالبة والدهما بقيمة المنقولات الزوجية الخاصة بوالدتهما.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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