استقرار سعر المعدن الأصفر فى ختام التعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 848 جنيها

استقر سعر جرام الذهب في مصر اليوم فى ختام تعاملات اليوم الجمعة ، وذلك بعد الارتفاع بشكل كبير تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر العالمي للمعدن الأصفر.





وارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم، الجمعة 6 نوفمبر 2020، نحو 6 جنيهات للجرام، وذلك عقب صعود الذهب عالميا من 1938 إلى 1949 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة اشتعال المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية وإمكانية اللجوء إلى المحكمة بسبب اتهامات بالتزوير، وهو ما رفع الطلب على المعدن الثمين.





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ورصدت أسعار الذهب اليوم وهى كالآتي:





عيار 18 سجل 727 جنيها





عيار 21 سجل 848 جنيها





عيار 24 سجل 969 جنيها.





الجنيه الذهب 6800 جنيها





أوقية الذهب 1949 دولارا





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.