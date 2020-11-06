AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار سعر المعدن الأصفر فى ختام التعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 848 جنيها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:09 م
ذهب
ذهب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
استقر سعر جرام الذهب في مصر اليوم فى ختام تعاملات اليوم الجمعة ، وذلك بعد الارتفاع بشكل كبير تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر العالمي للمعدن الأصفر.

وارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم، الجمعة 6 نوفمبر 2020، نحو 6 جنيهات للجرام، وذلك عقب صعود الذهب عالميا من 1938 إلى 1949 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة اشتعال المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية وإمكانية اللجوء إلى المحكمة بسبب اتهامات بالتزوير، وهو ما رفع الطلب على المعدن الثمين.

اقرأ أيضا:

ورصدت أسعار الذهب اليوم وهى كالآتي:

عيار 18 سجل 727 جنيها

عيار 21 سجل 848 جنيها

عيار 24 سجل 969 جنيها.

الجنيه الذهب 6800 جنيها

 أوقية الذهب 1949 دولارا

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يسقط.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 7-9-2020

الذهب يتراجع 7 جنيهات.. وعيار21 يسجل 841 جنيها للجرام

سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

الذهب يتراجع في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ852 جنيهًا

سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 28-9-2020

عيار 18 بـ708 جنيهات.. شعبة الذهب تعلن أسعار المعدن الأصفر اليوم

ترشيحاتنا

صدمة في ليفربول.. كلوب يعلن غياب نجمي الفريق عن مباراة مان سيتي بالدوري

حملة ترامب: الانتخابات لم تنته ومخالفات عديدة في بنسلفانيا

مصدر أمنى يكشف حقيقة واقعة اختطاف فتاة بأسوان وقتلها

قطعت جواز السفر والبطاقة.. الباز يعرض فيديو لسيدة تتجرأ على مصر

قصة غريبة.. زوجة الفنان محمود عبد المغني تروي تفاصيل ارتباطهما

بـ جينز قصير .. لقاء الخميسي تثير الجدل على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها