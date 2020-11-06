بـ 120 مليون جنيه.. بروتوكول بين الاتصالات وقضايا الدولة لميكنة منظومة العمل

وقع الدكتور ابوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة.









وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن مدة العمل بالبروتوكول تصل لعامين، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول الى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.









وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية؛ موضحا أن البروتوكول يهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير وميكنة منظومة العمل الإداري بالهيئة العامة لقضايا الدولة ورفع كفاءة الأداء القضائي والإداري وتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها مما يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين.









واضاف انه بموجب البروتوكول يتم تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل مشروع الدعم الفني للتطبيق المطور بواسطة هيئة قضايا الدولة، ومشروع التدريب التخصصي لطرفي البروتكول وذلك لدعم إدارة مراكز معلومات قضايا الدولة، ومشروع بناء وسائل تأمين رقمية ، كما ينص البروتوكول على التعاون المشترك في تنفيذ مشروع نشر تطبيقات مشروع برنامج القضايا والبرامج الإدارية، وتطوير مشروع أرشفة قضايا ووثائق الهيئة، وتطوير بوابة موحدة لخدمات هيئة قضايا الدولة، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.









وقع بروتوكول التعاون المستشار شحته غانم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمشرف العام على الشئون المالية والادارية بالهيئة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي،؛ وذلك بحضور المستشار حسين مصطفى النائب الاول لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار ابراهيم بك عبد الخالق نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني مدير مركز الدراسات القضائية ، والمستشار يسرى مدنى وكيل هيئة قضايا الدولة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية.



