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محافظات

القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة تختتم أعمالها في أسوان.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:04 م
القافلة الخدمية التوعوية
القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة تختتم أعمالها في أسوا
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شاذلى عبد الفتاح
اختتمت القافلة الخدمية التوعوية التابعة لإدارة تنظيم الأسرة بمديرية صحة أسوان تنفيذ فعالياتها بمناطق الرمادى بحرى والقنان والعوضلاب بإدارة ادفو غرب الصحية.

ويتم تنفيذ أعمال القافلة بواسطة العيادات المتنقلة والوحدات الثابتة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل ، بالإضافة لكشف الأطفال .

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ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة، وتحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة. 

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان قد نظمت عددا من القوافل الطبية لإجراء الكشف المجاني للمواطنين داخل قرية الكيال التابعة لمركز إدفو ، وقرية الدر وتنقالة بمركز نصر النوبة حيث إستمرت أعمال القوافل لمدة يومين في كل قرية.   

ونجحت القوافل الطبية فى إجراء الكشف الطبي على 2348 مواطن، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية , بالإضافة لعمل التحاليل الطبية , وعقد ندوات توعية للأهالي.

فيما أطلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية.

وتستهدف الحملة 157 ألفا و240 تلميذا وتلميذة على مستوي محافظة أسوان وذلك عن طريق 40 فريقا طبيا على مستوي جميع المراكز والمدن.
القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة تختتم أعمالها في أسوان.. صور
القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة تختتم أعمالها في أسوان.. صور
القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة تختتم أعمالها في أسوان.. صور

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