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محافظات

رفع 100 إشغال من 6 أسواق فى أسوان.. شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة مكبرة لرفع الإشغالات تحت إشراف العميد طارق لطفى رئيس المدينة وبدعم من شرطة المرافق بقيادة العقيد عاطف عبد الله و بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية وذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء أشرف عطية.

ونجحت فعاليات الحملة في رفع أكثر من 100 إشغال بأسواق السيل الجديد والسوق السياحى والشواربى القديم والسيدة نفيسة ، بجانب ميدان و طريق السادات .

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وأوضح العميد طارق لطفى بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم التعامل مع الحالات المخالفة ورفع الإشغالات المسببة فى تشويه الشكل العام بهذه المناطق من الباعة الجائلين .

كما تم التحفظ على العديد من المضبوطات سواء سجاد موكيت أو فاترين أو أسطونات بوتاجاز أو عربات كارو للنباشين أو عربات حنطور مخالفة أو غير ذلك من المضبوطات الأخرى المماثلة.

وأشار طارق لطفى بأنه تفعيلًا للضوابط والقوانين المنظمة فى التعامل مع مثل هذه المخالفات لن يتم السماح بخروج هذه المضبوطات إلا بعد مرور شهرًا كاملًا ودفع رسوم المخالفة المقررة .

وأضاف العميد طارق لطفى بأن ذلك يأتى كإجراءات رادعة للمخالفين والقضاء على السلبيات مع الإستعداد لنقل الباعة الجائلين للسويقات الجديدة للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة السياحية .

رفع 100 إشغال من 6 أسواق فى أسوان.. شاهد
رفع 100 إشغال من 6 أسواق فى أسوان.. شاهد
رفع 100 إشغال من 6 أسواق فى أسوان.. شاهد
رفع 100 إشغال من 6 أسواق فى أسوان.. شاهد

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