محمود عبد المغني يقدم فقرة تمثيلية برفقة عائلته مع منى الشاذلي

حل الفنان محمود عبد المغني، رفقة أسرته، ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن أسرته ومشواره الفني وأعماله القادمة.





وقال عبد المغني، أنه ظل في المنزل برفقة أسرته خلال فترة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه كان يطبخ بنفسه، ليقاطعه نجله على الهواء:" ماما بتطبخ أحسن لكن أفضل شئ يقدمه أبي هو المحشي".





وقدم محمود عبد المغني فقرة تمثيلية برفقة عائلتها، لاقت إشادة كبيرة من جانب الجمهور الحاضرين بالإستديو.





وأشار عبد المغني إلى أنه كان متخوفا من فكرة عودة الطلاب للدارسة بالمدارس خوفا من فيروس كورونا.





ويعرض لـ محمود عبد المغنى، حاليًا مسلسل "خيط حرير"، من بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.