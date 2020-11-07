AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ما وراء الطبيعة يدخل قائمة أفضل 250 مسلسلا في التاريخ

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:10 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
استطاع مسلسل "ما وراء الطبيعة" أن يحصل على تقييمات مرتفعة للغاية عبر موقع IMDB وصلت إلى حوالى 9.5، ليدخل بذلك قائمة أفضل 250 مسلسل في التاريخ.

وكانت شركة نتفليكس، الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، قد أعلنت عن عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" حصريا، بدءًا من 5 نوفمبر.

ويتمكن الجمهور من مشاهدة عالم ما وراء الطبيعة يعود إلى الحياة ومرافقة د. رفعت إسماعيل - الشخصية المفضلة لدى الكثيرين- خلال رحلة الشك التي يمر بها ويشاركونه مغامراته في عالم ما وراء الطبيعة.

يعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما يتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية  لضعاف السمع.

وتشارك في بطولته رزان الجمال والتي ستلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي ستقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين ، و من اخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وإنتاج عمو سلامة ومحمد حفظي. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول إنتاج مصري.. نتفليكس تزيح الستار عن تفاصيل مسلسل عالم ما وراء الطبيعة

غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" على نتفيلكس

مسلسل ما وراء الطبيعة يتصدر جوجل

هاشتاج #ما_وراء_الطبيعة يتصدر تويتر

هاشتاج ما وراء الطبيعة يتصدر تويتر بعد عرض أول حلقة

من جدل المخرج لـ تريند العرض| ماذا حدث في ما وراء الطبيعة بعد أولى حلقاته

ترشيحاتنا

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

بإطلالة ساحرة.. سارة نخلة تبهر متابعيها

ما وراء الطبيعة يدخل قائمة أفضل 250 مسلسلا في التاريخ

بايدن: سنفوز في الانتخابات وبدأنا بالفعل مناقشة أزمة كورونا

بداية من الغد.. فتح باب التقدم لحائزي الأراضي الواقعة بالقرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020 بمنطقة صحراء الأهرام

بـ 10 لغات.. واتساب يتيح خدمة غير مسبوقة لـ 400 مليون مستخدم فقط.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة .. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور

باحثون: الكلاب البوليسية تنجح في اكتشاف المصابين بفيروس كورونا | صور