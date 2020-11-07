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توك شو

بناكل 50 و60 بطيخة.. أمير كرارة يروي تفاصيل عن طفولته.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:47 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
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إسراء صبري
روى الفنان أمير كرارة عن ذكريات طفولته، قائلا: كل حياتي كانت عبارة عن تمرين ولعب رياضة..كنت بلعب طايرة وكنت في منتخب مصر، معقبا: والدتي كانت بتيجي الساعة 3 تجيب ليا الغداء وأكمل تمرين".

وأضاف "كرارة" خلال حواره ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :"كنا مستورين..ساعتها كنا شايفين أننا تمام ومش ناقصنا أي حاجة..حياتنا مكنش فيها مشاكل"، معقبا: زمان كان كل يوم أبويا يفرحنا..كان يجي من المحل يقولنا أنا بعت مثلا بـ ألفين جنيه".

وتابع: كنا بنتلم على السرير وكل واحد فينا ياخد حاجة من الفلوس ويبدء يجمع فيها، معقبا: والدي دايما كان بيجيب لينا 50 أو 60 بطيخة ونحطهم تحت السرير..كنا بناكلهم ومبيقعدوش".

وأكمل: كنا بنحب البطيخ جدا، ووالدتي كانت دايما اكلتها المفضلة هي الجبنة البيضا بالبطيخ وعيش بلدي".

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