بناكل 50 و60 بطيخة.. أمير كرارة يروي تفاصيل عن طفولته.. فيديو

روى الفنان أمير كرارة عن ذكريات طفولته، قائلا: كل حياتي كانت عبارة عن تمرين ولعب رياضة..كنت بلعب طايرة وكنت في منتخب مصر، معقبا: والدتي كانت بتيجي الساعة 3 تجيب ليا الغداء وأكمل تمرين".



وأضاف "كرارة" خلال حواره ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :"كنا مستورين..ساعتها كنا شايفين أننا تمام ومش ناقصنا أي حاجة..حياتنا مكنش فيها مشاكل"، معقبا: زمان كان كل يوم أبويا يفرحنا..كان يجي من المحل يقولنا أنا بعت مثلا بـ ألفين جنيه".



وتابع: كنا بنتلم على السرير وكل واحد فينا ياخد حاجة من الفلوس ويبدء يجمع فيها، معقبا: والدي دايما كان بيجيب لينا 50 أو 60 بطيخة ونحطهم تحت السرير..كنا بناكلهم ومبيقعدوش".



وأكمل: كنا بنحب البطيخ جدا، ووالدتي كانت دايما اكلتها المفضلة هي الجبنة البيضا بالبطيخ وعيش بلدي".