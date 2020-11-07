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منوعات

أصيبت بالصدمة.. لصوص ينهبون منزل أميرة سعودية في باريس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ترصد لصوص بمنزل أميرة سعودية بباريس، وقاموا بنهب المجوهرات والملابس والحقائب والتي تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليوروهات، فلم تتحمل الأميرة حال منزلها المنهوب ودخلت في صدمة وتم نقلها إلى المستشفى.


دخلت الأميرة البالغة من العمر 47 عامًا إلى المستشفى وهي مصابة بصدمة بعد اكتشاف فقدان الحقائب والساعات والفراء، بحسب ما  نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
 

لم تطأ أقدام الأميرة أعتاب شقتها منذ أغسطس، لتكتشف عند عودتها أن حقائب وساعات ومجوهرات وفراء بقيمة 600 ألف يورو مفقودة، تم نقل الأميرة التي لم يتم الكشف عن اسمها، إلى المستشفى في حالة صدمة ولم تتحدث بعد إلى الشرطة.


وقال المصدر إن اللصوص دخلوا على الشقة الواقعة بالقرب من شارع جورج الخامس الراقية في قلب العاصمة الفرنسية دون استخدام القوة، فقد أشير إلى أن مجموعة إضافية من مفاتيح منزلها فقدت.


تضمنت المسروقات حوالي 30 حقيبة من حقائب هيرميس تتراوح قيمتها بين 10 آلاف يورو و30 ألف يورو لكل منها، وساعة كارتييه ومجوهرات وعناصر من الفراء.


وفتح المدعون تحقيقًا رسميًا ستتم معالجته بواسطة وحدة مكافحة العصابات الخاصة بشرطة باريس، وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن أحد المشتبه بهم الأوائل كان رجلًا يقيم في شقة الأميرة منذ أغسطس.

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