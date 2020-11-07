وكيل تعليم أسوان يشدد على الالتزام بارتداء الكمامة بالمنشآت التعليمية.. صور

عقد الدكتورالسيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بعد ظهر اليوم السبت اجتماعًا بأعضاء إدارة وأقسام التعليم الإبتدائى بالمديرية والإدارات التعليمية، بحضور حامد الشريف مدير عام التعليم العام ، ومحمود عبيد مدير إدارة التعليم الإبتدائى.
وأكد الدكتور السيد الفيومى على إقرار عمل جميع المدارس الإبتدائية والروضات (ذات الفترة الواحدة) ستة أيام بالاسبوع (من السبت إلى الخميس) بنظام المجموعتين .
وأقرأ أيضًا :
تعليم أسوان: إدراج مدرسة نجيب محفوظ للغات لإجراء الصيانة الشاملة بها.. صور
وقال الفيومى بأنه يحضر كل صف ثلاثة أيام بالأسبوع إلى المدرسة ، ويتم تعويض كل معلم بيوم عطلة خلال الاسبوع بدلًا من السبت (وذلك بنظام التناوب ) ، ويتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من السبت القادم الموافق 14/11/2020.
وقال السيد الفيومى بأن الهدف من تنفيذ ذلك هو التخفيف من عدد التلاميذ بالمدارس ومنع التكدس، خاصًة فى ظل مواجهة الموجة الثانية من أزمة كورونا، مشددًا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية والمترددين عليها الإلتزام بإرتداء الكمامة .
وأختتم وكيل وزارة التربية والتعليم الإجتماع بالتأكيد على إلغاء وظيفة منسق الصفوف الأولى، موجهًا العاملين بالمنظومة الإنضام إلى إدارة التعليم الإبتدائى، أو العودة لوظائفهم الأساسية بالمدارس لسد العجز .
وكان قد قام الدكتور السيد الفيومى بزيارة ميدانية لمدرسة نجيب محفوظ الرسمية لغات فرنسى بإدارة أسوان بمرافقة كل من جمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية ، وعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات ، بجانب مهندسو هيئة الأبنية التعليمية حيث تفقد الفصول وغرف الأنشطة ودورات المياه، لوضع خطة الصيانة للمدرسة.
وأكد الدكتور السيد الفيومى على إقرار عمل جميع المدارس الإبتدائية والروضات (ذات الفترة الواحدة) ستة أيام بالاسبوع (من السبت إلى الخميس) بنظام المجموعتين .
وأقرأ أيضًا :
تعليم أسوان: إدراج مدرسة نجيب محفوظ للغات لإجراء الصيانة الشاملة بها.. صور
وقال الفيومى بأنه يحضر كل صف ثلاثة أيام بالأسبوع إلى المدرسة ، ويتم تعويض كل معلم بيوم عطلة خلال الاسبوع بدلًا من السبت (وذلك بنظام التناوب ) ، ويتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من السبت القادم الموافق 14/11/2020.
وقال السيد الفيومى بأن الهدف من تنفيذ ذلك هو التخفيف من عدد التلاميذ بالمدارس ومنع التكدس، خاصًة فى ظل مواجهة الموجة الثانية من أزمة كورونا، مشددًا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية والمترددين عليها الإلتزام بإرتداء الكمامة .
وأختتم وكيل وزارة التربية والتعليم الإجتماع بالتأكيد على إلغاء وظيفة منسق الصفوف الأولى، موجهًا العاملين بالمنظومة الإنضام إلى إدارة التعليم الإبتدائى، أو العودة لوظائفهم الأساسية بالمدارس لسد العجز .
وكان قد قام الدكتور السيد الفيومى بزيارة ميدانية لمدرسة نجيب محفوظ الرسمية لغات فرنسى بإدارة أسوان بمرافقة كل من جمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية ، وعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات ، بجانب مهندسو هيئة الأبنية التعليمية حيث تفقد الفصول وغرف الأنشطة ودورات المياه، لوضع خطة الصيانة للمدرسة.