AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. أهلي جدة يخطف فوزا مثيرا من العين في ليلة هاتريك السومة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:08 م
فريق أهلي جدة
فريق أهلي جدة
Advertisements
إسراء أشرف
حقق فريق أهلي جدة، فوزا مثيرا على مضيفه العين بنتيجة (4-3)، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الأهلي النجم الدولي السوري عمر السومة، حيث أحرز "هاتريك" في الدقائق 19 (ركلة جزاء)، و20، و38، وأضاف زميله صامويل أوسو الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وسجل كل من تايدر (ركلة جزاء) وحسن علي الحربي، وأمادو موتاري، أهداف العين في الدقائق، 25، 44، 45.

وسيطر العين على مجريات المباراة بالكامل حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 56%، مقابل 44% للأهلي.

وبهذه الفوز احتل أهلي جدة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، بينما تواجد في العين المركز الأخير بلا أي نقاط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحزم يهبط للدرجة الأدنى بعد الهزيمة من الشباب في الدوري السعودي

أهلي جدة يخسر من أبها بثنائية في الدوري السعودي

بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022

الهلال يهزم العين بهدف نظيف في الدوري السعودي

أهلي جدة يفوز على الوحدة بهدف في الدوري السعودي

الرائد يتعادل مع الشباب إيجابيا بالدوري السعودي

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى منصور يتفقد عددا من لجان انتخابات النواب بدائرة ميت غمر.. صور

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا

ميسي على الدكة.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

السودان يغلق أجزاء من حدوده مع إثيوبيا

لهذا هو أكثر خطورة.. 4 طرق لانتشار كورونا مختلفة عن الإنفلونزا

بعد سقوط أمطار.. إغلاق موانئ الصيد في مطروح وانحسار حركة السفر وامتلاء الآبار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

أول زعيم عالمي يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية رغم عدم حسم النتائج| فيديو

بفستان مكشوف.. ريم سامي تتألق بالأسود في حفل زفاف هنادي مهنا