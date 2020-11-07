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موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية| والمحافظ: سنمد إجازة الطلاب حال استمرار الأمطار

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:53 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شهدت موجة أمطار غزيرة مساء أمس، وبدأت تلك الموجة من 6 صباحا وحتي 8:30 مساء.

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الموجة السيئة للطقس والأمطار الغزيرة أدت إلى شلل مروري في بعض المناطق بالمحافظة.

وتابع ، أنه بعدما التأكد أن اليوم ستشهد المحافظة أمطارا غزيرة جدا أعطينا المدارس إجازات حفاظا على أرواح طلابنا من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة والطقس السيئ.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية أن كمية الأمطار التى تساقطت اليوم كانت كثيرة وكثيفة جدا بشكل غير مسبوق، ولكنا كنا علي جاهزية تامة لاستقبال تلك الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، بـ أسطول كامل من سيارات الصرف الصحي لشفط المياه من الشوارع، ويبلغ عدد تلك السيارات أكثر من 110 سيارات.

وأشار إلى أنه في حالة استمرار الطقس السيئ وهطول الأمطار بكثافة سوف تمتد إجازة الطلاب من المدارس حرصا علي سلامتهم.

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