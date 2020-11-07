محافظ الإسكندرية ناصحا المواطنين: لا تسيروا بجوار أعمدة الإنارة وأسفل البلكونات

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الاستعدادات لـ النوات تبدا من شهر مارس الماضي، مضيفا:" تلاحظ خلال السنوات الماضية زيادة كمية الأمطار نتيجة التغييرات المناخية ".





وأضاف الشريف في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تنسيقا مع هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على طبيعة حالة الطقس.





وتابع:" جميع شوارع الاسكندرية الرئيسية تعمل بشكل كامل وتم شفط وتصريف المياه"، مضيفا:" كمية كبيرة من الأمطار سقطت في مدة قصيرة وتسببت في تجمعات للمياه وتم التعامل معها".





ونصح الشريف المواطنين بضرورة عدم السير بجوار أعمدة الإنارة والكهرباء وأسفل البلكونات".





وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأحد الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.





ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.





يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.